6m² pour 950 dollars par mois : découvrez le plus petit studio de New York

Les appartements vous paraissent trop petits à Paris ? Pourtant, en France, ils doivent faire au moins 9m² ou 20m3. A en croire les photos de ce studio à Manhattan, au cœur de New York, les Américains ne s’embêtent pas avec ce genre de détails.

Un record pour New York

Ce studio loué par l’agence Citi Habitats, fait très exactement 6,3 mètres carrés selon The Independent. Et pour y loger, il vous en coûtera chaque mois 950 dollars, soit un peu plus de 775 €. Il s’agit bien entendu d’un record côté taille pour New York, mais selon le média britannique, c’est aussi une bonne affaire. En effet, comme le précise l’agence, ce studio, “est probablement le plus petit de Manhattan, et c’est également le moins cher“.

A noter que pour ce prix presque cadeau, vous n’aurez pas de toilettes ni de salle de bain dans l’appartement. Tout se trouve sur le palier, à partager avec quatre autres locataires. Par ailleurs, le logement est au cinquième étage sans ascenseur. Si vous êtes intéressés, il va toutefois falloir vous dépêcher. En effet, le code postal est à New York, un élément important pour choisir un appartement. Et ce logement situé dans l’Upper West Side est particulièrement convoité.