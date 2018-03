Turquie : L’Union européenne débloque à nouveau 3 milliards pour l’aide à l’accueil des réfugiés

La Commission européenne a validé mercredi 14 mars une seconde enveloppe financière de trois milliards d’euros pour aider la Turquie à accueillir les réfugiés syriens sur son sol. Cette nouvelle aide s’inscrit dans le cadre de l’accord migratoire controversé conclu entre l’Union européenne et la Turquie il y a deux ans. Ces nouvelles mesures destinées à réduire l’immigration en provenance du Proche-Orient et d’Afrique ont été présentées ce mercredi par Dimitris Avramopoulos, le Commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté.

I am pleased to report that the €3 billion Facility for Refugees in Turkey was fully contracted by the end of 2017. EU lived up to its promise in full.

Now, EU and MS need to fund the second tranche of €3 billion. 🇹🇷 🇪🇺

— DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) March 14, 2018