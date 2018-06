Michel Cardon, le plus vieux détenu de France est désormais libre

Michel Cardon a passé prés de quarante ans en détention. Aujourd’hui, c’est un homme libre avec encore quelques obligations.

Un “premier petit-déjeuner d’homme libre”

Michel cardon a été condamné à la perpétuité pour un meurtre commis en 1977. A 67 ans, il a été remis en liberté conditionnelle après 40 ans d’incarcération. En effet, son avocat , Eric Morain, a twitté ce matin la libération de son client.

Michel Cardon est sorti de prison ce matin à 8h40 après 14.827 jours de détention, soit 40 ans 7 mois et 5 jours. — Eric Morain (@EricMorain) June 1, 2018

Toute sa vie tient dans un caddie

Quarante ans passé en incarcération laisse peu de place à l’achat d’objets divers. Michel Cardon tient ses quarante ans passé en prison dans un caddie de supermarché.

Nous avons chargé ses affaires. Nous, on a besoin de louer des utilitaires ; pour lui ça tenait dans un chariot pas plus grand qu’un caddy

a raconté son avocat.

Nous, on loue des camionnettes de 20m3 quand on déménage au bout de 10 ans.

Ici 40 ans de vie dans un chariot à peine plus grand qu'un caddie de supermarché. #FreeMichelCardon pic.twitter.com/Q851X6lsvP — Eric Morain (@EricMorain) June 1, 2018

De fait, Michel Cardon sera suivi par un juge d’application des peines (JAP) de Pontoise, avec une période probatoire d’un an, conformément à la décision du tribunal d’application des peines d’Arras qui lui avait accordé fin mars sa remise en liberté conditionnelle “sous condition du bon déroulement d’un placement à l’extérieur” pendant un an à compter du 1er juin 2018. Michel Cardon va être placé dans un centre d’hébergement et réinsertion du Val-D’Oise. Par conséquence, l’homme devra également se soumettre à des soins psychiatriques et psychologiques.

Les expertises et évaluations pluridisciplinaires les plus récentes ont relevé une dégradation importante des fonctions cognitives

du détenu, pouvait-on lire dans cette décision consultée par l’AFP.

Le dernier expert n’a retrouvé aucun élément en faveur d’un risque de récidive.

Il a échappé de peu à la peine de mort

Condamné à la perpétuité pour meurtre, Michel Cadon a échappé de peu à la peine de mort. En effet, en 1979, la peine de mort était toujours autorisée en France. A l’époque des faits, Michel Cardon et son complice Jean-Yves Defosse avaient tué un retraité de 64 ans lors d’un cambriolage à Amiens qui avait dégénéré.

Loin d’avoir volé un gros butin, les deux hommes étaient repartis avec 200 francs et quelques objets.