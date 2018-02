Meurtre d’Alexia Daval : Jean-Marie Le Pen affirme que son mari est gay

Jean-Marie Le Pen a affirmé sur Twitter que le mari d’Alexia Daval était homosexuel et que son petit ami serait complice.

Jean-Marie Le Pen a affirmé dans un étrange message que Jonathann Daval était homosexuel et que son petit ami serait complice du meurtre d’Alexia. En effet hier, mercredi 31 janvier 2018, l’ancien patron du Front National a posté sur Twitter :

Alexia : Je crois que l’assassin n’était pas seul. Il avait un petit copain.

Alexia: Je crois que l'assassin n'était pas seul. Il avait un petit copain. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) January 31, 2018

Choqués par son message

On ne sait pas d’où sort cette information, ni pourquoi Jean-Marie Le Pen a voulu partager son avis, mais le tweet du président d’honneur du Front National a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. D’ailleurs certains internautes n’y vont pas de main morte pour critiquer ses propos.

Je complète pour vous J-M, un petit copain juif avec qui il faisait des partouzes avec des musulmans. Plus sérieusement, t'as pas envie d'aller courir après ton œil sur l'autoroute ? Vieux machin inutile ! 🖕 — Valentin Evol (@miisterevol) January 31, 2018

Non Monsieur Le Pen, un homme blanc chretien peut aussi être un assassin pas forcément besoin d’un complice. La connerie ne se partage pas. — Xav' ⚾️🏎 (@Xav_Neuner) January 31, 2018

C’est vrai que c’est connu que tous les gays sont des assassins votre connerie atteint des sommets mais venant de vous on devrait être habitué 🖕🖕🖕🖕 — Max.G (@Max_G29410) January 31, 2018

Dire que l'âge est soi disant synonyme de sagesse et d'intelligence… Ca n'est décidément pas votre cas. La camisole de force et la chambre capitonnée vous iraient à merveille. — Floriane Ballige (@Flo130968) February 1, 2018

JMLP, comme vous ne pouvez pas propager sa haine raciale habituelle, vous devenez homophobe? Et même s’il était bisexuel ou polygame, en quoi ça vous regarde??? Pauvre vieillard sénile — Stéphane Marty (@Stephaneshanti2) January 31, 2018

Plusieurs utilisateurs lui donnent raison

Peu sont les hommes politiques qui ont osé commenter l’affaire Alexia, mais l’ancien dirigeant du Front National l’a fait. Cependant, qu’a-t-il voulu insinuer ? Suggère-t-il qu’au moment du meurtre, Jonathann était accompagné d’un homme ? Veut-il dire que c’est l’homosexualité de Jonathann qui a provoqué la dispute mortelle ?

Quoi qu’il en soit, le tweet a déjà été commenté plus de 200 fois et retweeté 580 fois. D’ailleurs il n’est pas le seul à questionner la sexualité de Jonathann. En effet, plusieurs utilisateurs lui donnent raison et pensent comme lui.

Il insinue entre les lignes que le mari est homo, ce qu'on a tous pensé au moins une fois. — charles (@CharlesGdlt) January 31, 2018

C’est vrai que le mari ça ne m’aurai pas choqué qu’il traine dans une boite gay…. — RienNeVaPlus (@ItalianoVero92) January 31, 2018

C'est aussi mon impression,car je ne vois pas comment un petit homme gringalet comme lui, pourrai être assez fort pour étranglé sa compagne sans qu'elle puisse se dégager de son emprise ! — Toutankhamon (@JpmSansnom) January 31, 2018

Je le pense aussi qu' il y avait un petit copain 🤔🤔🤔🤔🤔 — Rose (@Rose89984951) January 31, 2018

Et vous ? Quelle est votre opinion?