Menaces visant Macron: 4 sympathisants de l’ultradroite mis en examen

Les quatre sympathisants d’un groupe proche de l’ultradroite qui avaient évoqué un projet d’attaque contre le président Emmanuel Macron lors des commémorations du 11-Novembre ont été mis en examen samedi, a annoncé une source judiciaire.

Arrêtés mardi, ces quatre hommes de 22 à 62 ans ont été présentés à un juge et mis en examen pour “association de malfaiteurs terroriste criminelle” et détention d’armes non autorisée en relation avec une entreprise terroriste. Deux d’entre eux, dont le principal suspect, ont été placés en détention provisoire.