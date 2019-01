Marlène Schiappa critiquée : Elle explique la raison de sa présence dans l’émission de Cyril Hanouna

C’est une information qui a énormément fait parler. Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat, va être présente au côté de Cyril Hanouna sur C8 vendredi prochain. Elle animera un débat dans l’émission Balance ton Post autour du Grand Débat National. Nombreux sont ceux qui l’ont critiquée pour sa future participation au programme.

C’est à nos confrères de BFMTV qu’elle a décidé d’expliquer sa démarche :

La partie animation du show restera la prérogative de Cyril Hanouna. Je vais animer le débat, je vais venir avec mon Paperboard, mes Vélédas et je vais animer l’atelier comme si c’était un atelier d’un débat classique en dehors des plateaux de télévision.

Elle a affirmé ne pas comprendre la raison pour laquelle certaines personnes devraient être exclues du débat. Elle souhaite alors le rendre le plus public possible.

De mettre de côté une partie de la population en leur disant vous n’êtes pas assez bien pour participer au débat public c’est une des raisons qui nous a mené à avoir les gilets jaunes. Donc je crois que c’est une bonne initiative d’aller s’adresser à 700.000 personnes qui regardent l’émission de Cyril Hanouna et qui n’auraient peut-être pas su comment participer au grand débat national et de transformer ces plaintes en solution.

Elle est également revenue sur les critiques dont elle a été la cible sur Twitter :

Twitter s’est indigné, mais Twitter s’indigne et s’enflamme extrêmement facilement, dès lors qu’on sort des codes de la politique traditionnelle. J’ai l’habitude c’était la même chose quand j’ai joué les “Monologues du Vagins” ou quand j’ai délocalisé mon cabinet à Trappes. Il y a un a priori d’indignation et puis finalement, on réalise que faire de la politique en dehors des codes c’est aussi une manière de ramener des gens vers le débat public.