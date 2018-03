Manchester United – FC Séville : le match en direct

Bienvenue sur le live du match retour de 8ème de finale de la Ligue des Champions ! A Old Trafford, Manchester United reçoit le FC Séville pour une place en quart de finale. Après un 0-0 au match aller chez les Andalous, la pression est sur les Reds qui veulent retrouver les quarts de finale. Un stade de la prestigieuse compétition qu’ils n’ont plus atteint depuis 2014.

0′ // Séville se présente à Old Trafford après une défaite contre Valence (0-2), Manchester affiche de la confiance après sa victoire arrachée au courage contre Liverpool (2-1). Une victoire acquise par un doublé de Marcus Rashford, actuellement en pleine forme. Associés avec Lukaku et Lingard en attaque, ces trois-là sont très attendus par un public bouillant.

0′ // L’opposition de styles de jeu devrait se poursuivre. Face à un José Mourinho qu’on attend fidèle à lui-même, tourné vers la défense et un jeu vertical, Vicenzo Montella, apôtre d’un jeu offensif basé sur la possession, devra trouver plus de réussite qu’au match aller sur ses phases offensives. Ce soir, c’est le feu espagnol contre la pierre anglaise !

0′ // Concernant le FC Séville, l’entraîneur Vicenzo Montella aligne une équipe quasi identique à celle du match aller, avec Clément Lenglet et Steve Nzonzi titulaires. Seul changement, Jesus Navas (blessé à un mollet) est remplacé au poste d’arrière droit par Simon Kjaer.

0′ // Mis à part la présence de Fellaini dans l’entrejeu, le onze de départ de Manchester United est sans surprise : De Gea – Valencia, Smalling, Bailly, Young – Matic, Fellaini – Alexis, Lingard, Rashford – Lukaku. On notera l’absence des Reds français dans l’équipe titulaire. Paul Pogba et Anthony Martial s’asseyent en effet sur le banc des remplaçants.

0′ // Ce soir, Manchester United reçoit le FC Séville. Après leur match nul à l’aller (0-0), les deux équipes vont se livrer un ultime combat. Les Sévillans avaient fait forte impression à l’aller en dominant le match de bout en bout et alignant plus d’une vingtaine d’occasions. Sans idée, Manchester s’en était remis à son gardien David de Gea, auteur d’un très grand match et d’arrêts de classe mondiale, pour sauver les meubles.

0 // Bonsoir à tous, et bienvenue sur ce premier live de Minutenews.fr !