Les grands disparus français en 2017

Des centaines de milliers de personnes, du jamais vu pour un chanteur français depuis la mort d’Édith Piaf en 1963, ont participé le 9 décembre à Paris à l’hommage rendu à Johnny Hallyday, décédé un jour après l’académicien Jean d’Ormesson.

JANVIER

– 02: FRANCOIS CHEREQUE, 60 ans, ex-dirigeant de la CFDT.

– 02: JEAN VUARNET, 83 ans, champion olympique de ski en 1960, entrepreneur à succès. Il a notamment donné son nom à une marque de lunettes de soleil.

– 04: GEORGES PRÊTRE, 92 ans, chef d’orchestre, seul Français à avoir dirigé le fameux concert du Nouvel An de l’Orchestre Symphonique de Vienne.

– 15: PAUL LOMBARD, 89 ans, un des plus célèbres avocats de ces cinquante dernières années.

– 27: EMMANUELLE RIVA, 89 ans, actrice, célèbre pour ses rôles dans “Hiroshima mon amour” (Alain Resnais) et “Amour” (Michael Haneke).

MARS

– 03: RAYMOND KOPA, 85 ans, première star du foot français, Ballon d’Or 1958.

– 04: JEAN-CHRISTOPHE AVERTY, 88 ans, figure de la radio et de la télévision, connu pour ses réalisations novatrices.

– 21: HENRI EMMANUELLI, 71 ans, grande personnalité du PS, président de l’Assemblée nationale, plusieurs fois ministre.

MAI

– 04: VICTOR LANOUX, 80 ans, acteur, célèbre pour son personnage de bourru au cœur tendre dans la série télévisée “Louis la brocante”.

JUIN

– 16: CHRISTIAN CABROL, 91 ans, chirurgien pionnier de la greffe cardiaque et homme politique.

– 25: ALAIN SENDERENS, 77 ans, pilier de la Nouvelle cuisine.

– 29: LOUIS NICOLLIN, 74 ans, emblématique président du club de football de Montpellier et président du groupe éponyme (ramassage des déchets).

– 30: SIMONE VEIL, 89 ans, éminente figure de la vie politique, survivante de la Shoah, européenne et féministe convaincue.

JUILLET

– 05: PIERRE HENRY, 89 ans, père de la musique électroacoustique, auteur de la mythique “Messe pour le temps présent”.

– 11: JEAN-MICHEL LAMBERT, 74 ans, ancien juge d’instruction de l’affaire Grégory. Il se suicide alors que l’enquête reprend plus de 30 ans après le crime.

– 18: MAX GALLO, 85 ans, historien et académicien, auteur à succès de plus d’une centaine de romans, dont “La baie des Anges”.

– 20: CLAUDE RICH, 88 ans, figure familière du théâtre et du cinéma français.

– 31: JEANNE MOREAU, 89 ans, icône du cinéma et égérie de la Nouvelle Vague qui a tourné avec les plus grands, actrice de théâtre et chanteuse.

AOUT

– 05: CHRISTIAN MILLAU, 88 ans, cofondateur du Gault et Millau, qui a révolutionné la gastronomie française avec la Nouvelle cuisine.

– 08: GONZAGUE SAINT-BRIS, 69 ans, romancier, figure de proue des nouveaux romantiques.

– 24: GISELE CASADESUS, 103 ans, doyenne des comédiennes françaises.

– 28: MIREILLE DARC, 79 ans, actrice emblématique des années 1960-70.

SEPTEMBRE

– 08: PIERRE BERGE, 86 ans, homme d’affaires, mécène, ancien compagnon d’Yves Saint Laurent.

– 21: LILIANE BETTENCOURT, 94 ans, héritière du géant des cosmétiques L’Oréal et femme la plus riche du monde.

OCTOBRE

– 01: EDMOND MAIRE, 86 ans, syndicaliste, dirigeant emblématique de la CFDT, de 1971 à 1988.

– 02: ANNE BERT, 59 ans, écrivaine et militante du droit à “choisir sa fin de vie”. Atteinte d’une maladie incurable, elle a été euthanasiée en Belgique.

– 05: ANNE WIAZEMSKY, 70 ans, actrice et romancière, petite-fille de François Mauriac et ex-épouse du réalisateur Jean-Luc Godard.

– 09: JEAN ROCHEFORT, 87 ans, acteur populaire avec “Un éléphant ça trompe énormément” (Yves Robert), César du meilleur acteur en 1978 pour “Le Crabe-tambour” (Pierre Schoendoerffer).

– 17: DANIELLE DARRIEUX, 100 ans, actrice légendaire, à la carrière d’une longévité exceptionnelle.

– 22: LOUIS VIANNET, 84 ans, secrétaire général de la CGT (1992-99).

NOVEMBRE

– 15: FRANÇOISE HERITIER, 84 ans, ethnologue, africaniste, féministe.

– 16: ROBERT HIRSCH, 92 ans, monstre sacré du théâtre français.

– 18: AZZEDINE ALAÏA, 77 ans, couturier, personnalité adulée du monde de la mode.

DÉCEMBRE

– 05: JEAN D’ORMESSON, 92 ans, écrivain, académicien, ancien directeur du Figaro.

– 06: JOHNNY HALLYDAY, 74 ans, la plus grande rock-star que la France ait jamais connue.