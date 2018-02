Les excréments des astronautes pourraient bientôt être recyclés en nourriture

Vous êtes-vous déjà demandés comment les astronautes faisaient leurs besoins à bord de la Station Spatiale Internationale ? Ou encore ce que devenaient ceux-ci ? Des chercheurs de l’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis) pourraient bien avoir trouvé la réponse. Ils ont trouvé comment recycler la matière fécale en nourriture dans le cadre d’une étude financée par la NASA.

Une pâte à tartiner à bord d’excréments

Gérer les déchets humains à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) représente un véritable défi pour la NASA qui finance donc des études. L’objectif ? Trouver des solutions innovantes. On peut sans peine considérer que celle présentée par des chercheurs de Pennsylvanie rentre dans cette catégorie.

Ainsi, pour régler le problème du caca, ils proposent tout simplement de le recycler… en nourriture. Ils ont réussi à produire une substance similaire ce que les britanniques appellent une “marmite”. Le terme désigne en général pâte à tartiner à base de levure de bière. Ici, ils ont introduit des excréments dans un tube pour générer un processus de méthanisation.

Ce qui est nouveau dans notre travail, c’est que l’on a retiré les nutriments et les avons placé dans un réacteur microbien pour cultiver de la nourriture

détaille Christopher House, auteur principal de l’étude. Le résultat contient 52% de protéines et 36% de graisse. Il constitue donc une source de nutrition acceptable pour les astronautes. S’il reste du travail avant que l’appareil ne soit complètement fonctionnel, il se révèle beaucoup plus pratique que de faire pousser des plantes par exemple. Pour la petite histoire, les Russes qui refusent déjà de consommer de l’urine recyclée ne devraient pas forcément apprécier cette recette.

Comment on fait ses besoins dans l’espace ?

Enfin, on ne pouvait pas vous laisser sans réponse à la question la plus importante. Comment les astronautes font-ils à l’heure actuelle dans la Station Spatiale Internationale ? Ils peuvent compter sur des toilettes spécifiques. Comme pour Kevin Costner dans une scène mythique de Waterworld (1995), l’urine est en partie recyclée. Les excréments sont quant à eux envoyés dans l’espace et brûlent en entrant dans l’atmosphère terrestre.

Si on rentre un peu dans le détail, les toilettes sont concrètement équipées d’un système qui permet d’aspirer tout. La séparation se fait ensuite. Pour le détail, la conception des toilettes de l’ISS a coûté près de 20 millions de dollars. Le sujet est par exemple abordé dans le détail dans la série The Big Bang Theory. Howard inventant même un système spécifique. Quand à notre astronaute national, Thomas Pesquet, réparer les toilettes de l’espace fut une de ses premières interventions !