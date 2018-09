Les Espoirs français qualifiés pour l’Euro-2019, une première depuis 2006 

C’est la fin de douze ans d’attente! Les Bleuets se sont qualifiés vendredi sans jouer, grâce au nul de la Slovénie au Kazakhstan (0-0), pour l’Euro-2019 Espoirs, tournoi qu’ils n’ont plus disputé depuis 2006, entre désillusions sportives et dérapages en tous genres.

L’équipe des moins de 21 ans de Sylvain Ripoll, en tête du groupe 9 des qualifications avec 7 victoires en autant de matches, ne peut plus être rattrapée et disputera donc la phase finale de l’Euro Espoirs co-organisé par l’Italie et Saint-Marin du 16 au 30 juin prochains.