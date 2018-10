Le fauteuil roulant de Stephen Hawking sera bientôt mis aux enchères

Le célèbre astrophysicien et auteur britannique Stephen Hawking décéda le mercredi 14 mars 2018 à 76 ans. Il fut notamment connu pour être un expert en trous noirs. Mais il se distingua aussi de ces confrères par son état de santé. En effet, le fameux scientifique avait la maladie de Charcot.

Il s’agit d’une maladie dégénérative qui l’obligeait à se mouvoir dans un fauteuil roulant spécial. Cet engin, qu’il a utilisé entre 1980 et 1990 est pourvu d’un système de reconnaissance faciale et d’un algorithme prédictif. Le chercheur s’en servait habituellement pour communiquer avec ses proches.

Actuellement, la maison d’enchères Christie’s mènera une grande vente aux enchères aux Etats-Unis. Cette vente se tiendra du mercredi 31 octobre au jeudi 8 novembre 2018. Sa pièce phare est justement le fauteuil roulant de Stephen Hawking !

Une copie de la thèse de doctorat de Stephen Hawking sera mise aux enchères

Outre cette chaise roulante, plusieurs objets et œuvres appartenant à Stephen Hawking seront également mis en vente. Il y aura notamment, une des 5 copies de la thèse de doctorat de 117 pages du scientifique estimée entre 110.000 et 170.000 euros.

Cette œuvre s’intitule « Propriétés des univers en expansion ». Le chercheur l’a écrite à Cambridge, en 1965. On trouvera également plusieurs écrits du chercheur sur les trous noirs, sur la structure de l’Univers et de l’espace-temps.

Il y aura aussi des objets et œuvres appartenant à Einstein, Darwin et Newton

Les œuvres et objets de Stephen Hawking seront au cœur de la vente aux enchères. Toutefois, d’autres œuvres et objets appartenant à d’autres scientifiques célèbres seront également présents. Parmi eux se trouvent 2 documents de l’astronome Isaac Newton. Il y aura également 14 documents du biologiste Charles Darwin. Vous pourrez même acquérir des notes, des lettres et des cartes postales appartenant à Albert Einstein ! D’ailleurs, la maison d’enchères mettra aussi en vente le livre du physicien sur le sens de la relativité.

Les bénéfices de cette vente iront intégralement à la Fondation Stephen Hawking ainsi qu’à une association favorisant l’accès au soin et à la recherche sur les maladies neuromusculaires.