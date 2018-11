Le CIO “gèle l’organisation du tournoi de boxe” aux JO de Tokyo-2020

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé vendredi sa décision de “geler l’organisation du tournoi de boxe” aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, alors qu’il lance une enquête sur la très controversée Fédération internationale de la discipline (AIBA).

“Les contacts officiels entre l’AIBA et le Comité d’organisation de Tokyo-2020, les ventes de billets, l’approbation et la mise en place du système de qualification, la planification des tests et la finalisation du programme de compétition” sont donc suspendus, a précisé la Commission exécutive du CIO dans un communiqué.