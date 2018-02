Lactalis : le PDG Emmanuel Besnier présente ses excuses aux victimes

Auprès des familles concernées et de nos consommateurs, tout d’abord: je vous présente mes plus sincères excuses

déclare le PDG du géant laitier dans une lettre ouverte, où il réitère ses explications sur les causes de la crise et ses décisions pour y remédier.

Toute l’entreprise, moi le premier, sommes mobilisés vers un objectif commun : réparer et améliorer ce qui doit nécessairement l’être et restaurer la confiance entre vous et nous. Cette confiance, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la rétablir : le chemin sera long mais nous y parviendrons, j’en suis persuadé