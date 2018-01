Lactalis: l’association de victimes doute que l’Etat soit “irréprochable”

Comment peut-on dire que l’Etat n’a pas une part de responsabilité dans ce qui s’est passé, dans tous les cas, comment peut-on dire que l’Etat est irréprochable, que les processus ont tous été respectés, et malgré tout, on a continué à donner ces produits-là aux enfants

a déclaré M. Guillemain devant la presse.

Comment peut-on dire le contraire, à partir du moment où on trouve ce type de produits dans des crèches, dans des hôpitaux, des jours après le retrait de ces lots, et qu’on met en cause les grandes enseignes qui ont fait la même chose ?