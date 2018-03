Six mois de prison pour la Youtubeuse qui avait tué son petit ami pour des vues

Monalisa Perez, une jeune Américaine de 20 ans a été condamnée à six mois de prison mercredi 14 mars pour avoir tué son petit ami en voulant faire une vidéo. Ils voulaient devenir célèbres.

Le couple a sans doute répondu involontairement à une question centenaire. Non, la plume n’est pas plus forte que l’épée. Ou plutôt l’encyclopédie plus forte que les balles. C’était en effet le concept d’une vidéo. Pedro Ruiz, 22 ans, serrait contre lui une encyclopédie. Le couple était persuadé que celle-ci pourrait arrêter une balle de gros calibre d’un pistolet semi-automatique Desert Eagle. Le jeune homme est mort sur le coup sans avoir pu réaliser son erreur.

Le couple avait filmé l’action puisque l’idée était de devenir célèbres avec cette vidéo comme elle l’avait expliqué.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017