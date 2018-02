Six ans de prison pour la mère du bébé retrouvé dans un congélateur

L’histoire avait glacé d’effroi à l’époque. En 2011, une fille de Stéphanie A. découvre un bébé dans un congélateur. Sa mère a été jugée cette semaine par la Cour d’Assises de l’Allier.

La mère avait reconnu les faits

C’est une histoire qui reste totalement incroyable quasiment sept ans plus tard. Nous sommes alors le 17 décembre 2011 dans un appartement situé impasse Gilbert à Vichy. Une jeune fille découvre dans un congélateur, le corps d’un bébé. L’enfant donne alors l’alerte.

L’enquête menée par les forces de police révélera que la mère avait accouchée seule de ce bébé trois ans auparavant. Elle était jugée cette semaine par la cour d’Assises de l’Allier. L’avocat général avait requis cinq ans de prison dont un an ferme. La peine est finalement beaucoup plus lourde puisqu’elle a été condamnée à six ans de prison ferme après avoir été déclarée coupable de meurtre sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant. La notion de recel de cadavre n’a elle pas été retenue.

En outre, elle devra verser des sommes allant jusqu’à 15.000 € à ses trois filles et sa sœur qui s’étaient portées parties civiles.