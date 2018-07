Saint-Maur : Un détenu condamné pour meurtre possédait la clef de sécurité de la prison

L’affaire a été relayée par Le Point. Selon les informations de l’hebdomadaire, le prisonnier en question purge une peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle pour meurtre à la maison centrale de Saint-Maur, dans l’Indre. Le détenu aurait été surpris en possession d’une « clef de sécurité », également appelée « clef d’aumônier », qui permet d’ouvrir toutes les portes de la prison en cas de danger, excepté le quartier d’isolement.

D’après les explications fournies par l’occupant de la cellule, il aurait trouvé cette clef par hasard au détour d’une promenade dans la cour de la prison et décidé de la conserver avant de l’oublier. Malgré le fait qu’il n’ait jamais « posé problème » et qu’il soit « toujours correct » avec le personnel de la prison, sa version n’aurait pas convaincu les surveillants qui ont décidé de le placer au quartier d’isolement.

(Il) est passé en commission de discipline six jours plus tard et a été sanctionné par vingt jours de quartier disciplinaire.