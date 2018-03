Quatre ans de prison pour deux Américains qui avaient torturé un chaton

Deux jeunes Américains viennent d’être condamnés à quatre ans de prison pour avoir torturé un chaton en juin 2017. Ils avaient accroché l’animal à une voiture avant de rouler à toute allure. Les hommes avaient été identifiés grâce aux multiples réactions sur les réseaux sociaux.

L’animal traîné pendant près de cinq minutes

Un acte de torture pur qu’ils avaient ensuite filmé et posté sur Internet. Kyle Williams, 18 ans et Michael Hall 19 ans avaient attaché un chaton à leur véhicule grâce à une corde en juin dernier à Branson dans le Missouri. Puis, ils avaient roulé jusqu’à ce que l’animal ne puisse plus suivre le rythme et s’effondre au sol. A l’époque, dans la vidéo (retirée depuis), on pouvait les entendre rire alors que l’animal souffrait. A deux reprises, ils avaient arrêté le véhicule avant de recommencer en réalisant que l’animal était encore en vie. Au final, ils l’avaient achevé avec une pierre expliquent nos confrères de CrimeOnline.

Williams avait ensuite posté une image de l’animal sur les réseaux sociaux en demandant : “devinez comment j’ai tué mon chat, je parie que vous n’y arriverez pas”. Sur le cliché, l’animal mort avait un œil hors de son orbite et la corde encore présente autour du cou. Selon le procureur, il aurait dans un premier temps proposé de publier la vidéo de la mort de l’animal si on lui achetait une pizza.

C’est grâce aux internautes et à la communauté locale que la police avait pu arrêter les deux jeunes gens. Les forces de l’ordre auraient ainsi reçu une centaine d’appels de personnes outragés et plusieurs centaines de messages via la page Facebook. Au final, les deux ont été condamnés à quatre ans de prison, la peine la plus importante possible pour maltraitance animale dans le Missouri. Cette affaire fait tristement écho à celle de Nikita, une chienne traînée sur 25 kilomètres il y a quelques jours en France.