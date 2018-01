Peter Madsen sera jugé en mars pour le meurtre de la journaliste Kim Wall

Peter Madsen va être renvoyé en mars prochain devant un tribunal pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall. L’homme avait livré sa version des faits devant la justice en septembre 2017. Cette information, relayée par la rédaction du Parisien, a été communiquée ce mardi par le parquet de Copenhague. Le crime atroce de la jeune femme se serait déroulé à bord du sous-marin de l’inventeur danois, en août 2017. Le tronc et les membres de la jeune femme ont été découverts au cours de ces derniers mois.

Vive émotion après le meurtre effroyable de la journaliste Kim Wall à bord du sous-marin Nautilus

Peter Madsen est rapidement apparu comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. La jeune journaliste était montée seule à bord du Nautilus avec l’inventeur danois. Elle préparait un portrait et un reportage sur Peter Madsen. Ce dernier a été arrêté et écroué peu de temps après la disparition de la jeune journaliste, le 10 août dernier. Après la découverte de restes humains, Peter Madsen a finalement avoué avoir démembré son corps, avec l’aide d’une scie, avant de le jeter à la mer. Des plongeurs avaient en effet retrouvé la tête et les jambes de la jeune femme dans des sacs, début octobre. Cette étape clé dans l’enquête est intervenue deux mois après la macabre découverte de son tronc, dans la baie de Køge, non loin de Copenhague.

L’attitude sidérante de Peter Madsen face à la gravité des accusations

Le principal suspect continue pourtant de nier la préméditation de son geste. Il dément avoir tué la jeune journaliste intentionnellement. Les enquêteurs estiment en revanche que Peter Madsen aurait agressé sexuellement la jeune femme avant de faire disparaître son corps.

L’inventeur autodidacte de ce sous-marin a longtemps évoqué la thèse d’un tragique accident à bord. Selon sa version des faits, Kim Wall serait morte accidentellement. La jeune femme aurait été très violemment heurtée sur la tête par la porte d’une écoutille du submersible. Paniqué, Madsen aurait ensuite rendu le corps de la journaliste à la mer. La police danoise a prouvé depuis que cette théorie de l’accident n’était pas crédible. Le crâne de la journaliste Kim Wall, découvert par les plongeurs, ne présentait en effet aucune fracture.

D’autres éléments accablent Peter Madsen. Un témoin l’aurait en effet aperçu avec une scie dépassant de son sac à dos, avant d’embarquer à bord du Nautilus, renforçant ainsi la thèse de la préméditation. Des vidéos effroyables et bien réelles de sévices faits sur des femmes, des snuff movies, ont également été retrouvées sur son disque dur dans le cadre de l’enquête.

Un procès qui va profondément marquer les pays d’Europe du Nord

Peter Madsen sera donc jugé à partir du 8 mars prochain pour meurtre, profanation de cadavre et agression sexuelle. Le parquet danois a l’intention de requérir la réclusion criminelle à perpétuité. Ce fait divers déchirant et le calvaire vécu par la jeune femme ont profondément marqué l’opinion publique suédoise et danoise. Les proches de Kim Wall espèrent que Peter Madsen finira par avouer. Le procès qui va s’ouvrir le 8 mars prochain pourrait s’avérer capital dans le cadre de l’émergence de la vérité. La pression médiatique s’annonce très forte au Danemark et en Suède, à la manière de ce qu’a connu l’Afrique du Sud avec le procès d’Oscar Pistorius, après l’assassinat de sa petite amie.