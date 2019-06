Nordhal Lelandais : Sa famille menacée souhaite changer de nom

Depuis que Nordhal Lelandais a avoué le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, la famille Lelandais, sont la cible de menaces et d’agressions. Jets de pierres et de pétards sont devenus monnaie courante.

Le 1 er février dernier, au beau milieu de l’après-midi, Sven Lelandais et la mère de Nordahl Lelandais ont été agressés physiquement par deux personnes.

La famille souhaite changer de nom

Sven Lelandais a été roué de coups devant sa mère qui a tenté tant bien que mal de s’interposer. Cette agression est une conséquence directe de l’affaire Lelandais. Pour l’avocat de Sven Lelandais, l’homme a été passé à tabac parce qu’il est le frère de Nordhal Lelandais. D’ailleurs, Sven Lelandais avait déclaré :

Le premier que je ne connais pas a ouvert sa vitre pour me dire : “T’es le frère de Lelandais, je vais t’enc…” »

Les deux individus responsables ont été condamnés ce lundi 3 juin à un an de prison ferme et un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Chambéry.

On est dans cette situation parce qu’ils s’appellent Lelandais, on leur fait payer plus qu’ailleurs. Aujourd’hui la famille se cache et reste enfermée. Vous imaginez leur vie, ils ne peuvent plus porter le nom qu’ils ont,

Déplore Me Dereymez.

A cause de son nom de famille, Sven Lelandais rencontrerait également de grandes difficultés à trouver un emploi.

Aujourd’hui, la famille ne supporte plus cette pression. Pour essayer de passer à autre chose, elle réfléchit à changer de nom.

Ça ne changera pas beaucoup la situation, mais ils y ont réfléchi en se disant “on va essayer de se faire une nouvelle personnalité, on ne peut plus porter le nom que l’on porte depuis des centaines d’années, le nom de notre fils.

Explique Maître Dereymez, avocat de la famille Lelandais.