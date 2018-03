Marine Le Pen visée par un contrôle fiscal, selon le JDD

“Le JDD annonce que je suis la cible d’un contrôle fiscal?! Première nouvelle! Mais ça manquait en effet au tableau des persécutions”, écrit sur Twitter la dirigeante du FN et députée du Pas-de-Calais, qui tient son congrès dans une semaine à Lille.

“Ca ne m’étonnerait pas outre mesure” qu’il y ait un contrôle fiscal, a déclaré ensuite sur France 3 la députée du Pas-de-Calais. “Dans le tableau des persécutions, c’est le seul truc qui me manquait”, a-t-elle ajouté.

Interrogé par l’AFP, le ministère des Comptes publics n’a pas fait de commentaires sur cette affaire, qui relève du “secret fiscal”.

“L’acharnement dont je suis victime et dont l’objectif est d’abattre la seule opposition au Système commence à devenir voyant!”, ajoute sur Twitter l’ancienne finaliste à la présidentielle de mai, en signant son tweet “MLP”, ce qui veut dire qu’elle l’a elle-même écrit.

« Une guerre médiatique est menée contre moi. Qui je terrorise à ce point pour subir des persécutions judiciaires, médiatiques et maintenant fiscales ? À ceux-là je dis : je suis là et je continuerai à me battre pour la France et les Français ! » #DimPol

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 4, 2018