Londres : Ses voisins sont trop bruyants, ils devront lui payer plus de 120.000 € !

Une riche banquière londonienne n’en pouvait plus du bruit de ses voisins et de leurs enfants.

On a tous déjà maudit nos voisins qui font trop de bruit à une soirée. Ou ceux dont les enfants crient un peu trop fort. Mais Sarvenaz Fouladi, une banquière londonienne a poussé la logique très loin en les faisant condamner à une très forte amende.

L’appartement était traité comme un “terrain de jeu”

Sarvenaz Fouladi n’en pouvait plus. Elle avait l’impression de vivre un petit enfer sur Terre à chaque fois qu’elle était à son domicile. En cause, la famille de cinq personnes, qui vivent au-dessus de son appartement. C’est pour cela qu’elle a décidé de les poursuivre pour nuisance sonore. Parmi ses reproches, on trouve notamment la vaisselle lavée ou les enfants en train de jouer au milieu de la nuit. La simple ouverture du frigo pouvait être entendue. Un phénomène simplement observable depuis que la famille s’était installée en 2010.

Initialement, le juge lui a indiqué que les bruits étaient normaux. Il s’agissait simplement ceux que provoquent le fait de vivre au jour le jour dans un appartement indiquent nos confrères du Sun. Mais, une enquête plus large a permis de voir une autre raison. Le sol avait été remplacé quand la famille El Kerramis avait déménagé et rien n’avait été mis en place pour amortir le bruit. C’est là selon lui que se trouvait le problème. Et non pas dans une “hypersensibilité” de la victime comme le clamait l’avocat de la famille. La plaignante de son côté réclamait le droit à “vivre sa vie en paix”.

C’est ma maison. C’est là que veut les gens qui veulent la paix et la tranquillité.

Bilan des courses ? Une amende de 120.000 € (107.000 livres) pour la famille.