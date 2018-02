Jonathann Daval sera auditionné ce jeudi par un juge sur le meurtre d’Alexia

Jonathann Daval a avoué, le 30 janvier 2018, avoir tué sa femme Alexia. Le principal suspect dans cette affaire a évoqué un terrible drame après une dispute à leur domicile. L’audition par le juge d’instruction Rodolphe Uguen-Laithier est donc prévue ce jeudi à 10H00, au tribunal de grande instance de Besançon.

Le lourd poids du secret et du passage à l’acte pèse sur les épaules de Jonathann Daval

Jonathann Daval pourrait être interrogé sur les détails de la nuit du meurtre. Beaucoup de zones d’ombre persistent dans le cadre de l’enquête. Les gendarmes ont en effet retrouvé le corps d’Alexia Daval partiellement brûlé. Le principal suspect, âgé de 34 ans, continue de nier son implication dans l’incendie du corps de la victime. Jonathann Daval a vécu de nombreux mois avec ce terrible secret sur son implication dans la mort de son épouse. Son passage à l’acte et sa dérive criminelle l’ont contraint à mentir aux parents d’Alexia et aux habitants de la région. Des marches blanches et des manifestations de soutien avaient notamment été organisées lors des recherches et en hommage à la mémoire de la jeune femme, une fois son corps retrouvé.

Le 30 janvier dernier, durant sa garde à vue, Jonathann Daval a reconnu avoir tué sa femme lors d’une dispute conjugale. Cette tragique querelle s’est déroulée dans la nuit du 27 au 28 octobre au domicile du couple Daval, à Gray-la-Ville, en Haute-Saône. Selon des informations de France 3, Jonathann Daval aurait dévoilé aux gendarmes qu’ils en étaient venus aux mains et qu’il avait étranglé Alexia en tentant de la « maîtriser ».

Meurtre d’Alexia Daval : La théorie d’une dispute qui aurait mal tourné selon la défense

Selon ses avocats, Maître Ornella Spatafora et Maître Randall Schwerdorffer, Jonathann Daval « se sentait rabaissé, écrasé. A un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu’il n’a pas su gérer ». Selon eux, il ne voulait pas tuer son épouse. Le couple connaissait de « fortes tensions ». Ils avaient notamment des difficultés à avoir un enfant. Alexia Daval était âgée de 29 ans. Elle était employée de banque.

Le lendemain du meurtre, Jonathann Daval aurait transporté le corps en voiture pour le dissimuler sous des branchages dans un bois. Il avait ensuite prévenu les gendarmes de la disparition de son épouse. Jonathann Daval avait alors affirmé qu’elle était partie faire un footing et qu’elle n’était pas rentrée. La dépouille d’Alexia avait été retrouvée après deux jours de recherches intenses. Le corps de la jeune femme était partiellement brûlé.

Les aveux de Jonathann Daval qui ont fait basculer l’enquête

Jonathann Daval est finalement passé aux aveux en janvier dernier. Il s’est retrouvé acculé à la fin de sa garde à vue par les éléments scientifiques rassemblés par les gendarmes de la section de recherches de Besançon. Parmi ce faisceau d’indices graves et concordants figurent un traceur sur son véhicule professionnel attestant que la voiture avait roulé la nuit du meurtre ainsi que des traces de pneus correspondant au même véhicule ou bien encore un drap du couple Daval, retrouvé près du corps.

Reste à savoir quelle sera l’attitude de Jonathann Daval ce jeudi devant le juge ? Va-t-il soulager un peu plus sa conscience et transmettre de nouveaux éléments à la justice ? L’audience est fixée dans la matinée du jeudi 01er mars à Besançon.