Etats-Unis : les trophées de lions et d’éléphants sont à nouveaux légaux

Cette décision controversée a été prise il y a quelques jours par la Maison Blanche. Elle prévoit en effet de légaliser l’importation aux Etats-Unis de produits issues de la chasse d’espèces menacées, comme les défenses d’éléphant, les peaux de lion, et des pièces de gros gibier exotique.

L’annonce a été faite le 1er mars 2018 par l’agence du secrétaire à l’intérieur Ryan Zinke. Le Monde précise d’ailleurs que cette autorisation s’étend à d’autres animaux rares issus d’Afrique.

Elle élargit par ailleurs cette mesure aux trophées de pachydermes, de lions et de blesboks (un type d’antilope) chassés dans six pays – le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.