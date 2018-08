États-Unis : Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon, reste en prison

Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon le 18 décembre 1980, ne peut toujours pas sortir de prison. En effet, l’homme, désormais âgé de 63 ans, s’est vu refuser pour la dixième fois sa demande de libération conditionnelle, rapporte l’agence Reuters.

Ainsi, d’après des documents du délibéré relayés par le magazine américain Time :

Lui a ainsi signifié, jeudi 23 août, l’administration pénitentiaire de l’État de New York. En outre, les motifs pour le refus de sa libération lui ont clairement été formulés.

Vous avez reconnu avoir soigneusement planifié et commis le meurtre d’une personne de célébrité mondiale dans la seule volonté de gagner de la notoriété. Alors qu’aucune vie ne vaut plus que celle d’un autre, vous avez choisi une personne qui n’était pas seulement connue mondialement et aimée par des millions d’autres, malgré la douleur et la souffrance causée à sa famille, ses amis et tant d’autres. Vous avez fait preuve d’un cruel mépris pour la sacralité de la vie humaine et la douleur et la souffrance des autres.