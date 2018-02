Etats-Unis : Un homme pourrait être épargné parce qu’il ne se souvient plus de son crime

Officiellement, Vernon Madison aurait dû être exécuté il y a déjà un mois. Mais la Cour Suprême américaine étudie désormais le cas pour savoir s’il doit être épargné. Après plusieurs accidents cardiovasculaires, il ne se souviendrait plus de son crime.

Tueur de policiers

Les faits dont il ne se souvient plus aujourd’hui se déroulent en 1985. Vernon Madison tue alors l’officier de police Julius Schulte en lui tirant à deux reprises dans la tête. Après plus de 30 ans dans le couloir de la mort pour ces actions, il pourrait bien ne jamais être exécuté. Selon ses avocats, ce serait une violation du 8e amendement de la Constitution Américaine qui protège contre les punitions cruelles.

En effet, l’homme a souffert durant ses années en prison de plusieurs accidents cardiovasculaires qui auraient fait disparaître sa mémoire des événements. Or, la Court Suprême a déjà mis en place des limites par le passé sur l’application de la peine de mort infligées aux personnes avec des maladies et problèmes mentaux. L’homme souffrirait de démence et de pertes de mémoire importantes. Il est aussi aveugle, ne peut pas marcher tout seul et a des difficultés à s’exprimer explique The Independent. Selon ses avocats, “son corps est en train de s’effondrer”, il devrait donc être épargné.

Pour certains juristes américains, ce cas est surtout l’incarnation parfaite des “périodes très longues que certains prisonniers doivent passer dans le couloir de la mort en attendant d’être exécutés”. Vernon Madison avait été condamné à mort en 1994 après son troisième procès. Les deux premiers avaient été rejetés en appel pour des cas de discriminations raciales dans la sélection du jury.