Etats-Unis : A 30 ans, il refuse de quitter le domicile familial, ses parents portent plainte

Le film Tanguy est entré dans la culture populaire. Un jeune adulte qui ne veut pas partir de chez ses parents, s’y sentant trop confortable. Difficile donc de ne pas sourire quand la même scène se produit dans la réalité. Pourtant, cette affaire n’est pas si drôle.

Combien d’heures de discussions ont-elles eu lieu avant d’en arriver là ? Et combien d’heures de thérapie seront-elles désormais nécessaires ? A Syracuse, dans l’Etat de New-York aux Etats-Unis, des parents ont été obligés de recourir à la justice. La raison ? Ils veulent expulser leur fils trentenaire du domicile familial. Ils lui avaient déjà envoyé des courriers pour essayer de le convaincre. Mais, rien à faire. Leur fils ne veut rien savoir.

Le jeune homme est revenu chez ses parents il y a 8 ans explique le journal Syracuse.com. A l’issue de ses études on imagine. Mais, depuis qu’il a fait son retour, il ne paie pas de loyers et ne participe pas aux dépenses du foyer. Travailleur indépendant, il prétend vouloir se concentrer sur son entreprise. Pourtant, interrogé par le juge, il n’a pas souhaité donner de détails sur son activité.

Les parents étaient prêts à aider leur fils à voler de ses propres ailes. Ils lui avaient même proposé 1.100 dollars. Puis, un total de cinq avis lui ont été adressés. La décision du juge a finalement été rendue en leur faveur mais aucune date limite n’a été fixée. Pour le jeune homme c’est une décision “scandaleuse”. Il a ainsi requis… un préavis de six mois. Le retour sur Terre s’annonce difficile pour le jeune homme. L’affaire n’est de toute façon pas encore terminée. Il va faire appel du jugement afin de retarder l’expulsion. En attendant la petite famille est rentrée au domicile familial. Mais chacun de son côté.

30-year-old Michael Rotondo addresses the courtroom. His mother is seeking to evict him from her Camillus home. @SPECNewsCNY pic.twitter.com/RoCZr5RzLQ

— Corina Cappabianca (@CorinaCappTV) May 22, 2018