Espagne : Un père de famille détournait les dons destinés à sa fille malade

Avoir un enfant malade est absolument terrible. Non seulement c’est un enfer de voir son enfant atteint d’une maladie, mais en plus les frais de santé sont souvent très élevés. C’est pour cette raison que certains parents décident de récolter des fonds. Cependant, tous ne sont pas honnêtes, la preuve avec cette histoire qui fait froid dans le dos.

Les faits se sont déroulés en Espagne. Un père de famille qui vient tout juste d’être condamné pour escroquerie après avoir détourné plus de 400 000 euros. Cette somme d’argent avait été récoltée sur Internet pour faire face aux dépenses liées à la maladie rare de sa petite fille. Il avait pourtant tout d’un père héroïque… mais en réalité, il est devenu un escroc.

Une affaire bien menée

Fernando Blanco est un espagnol âgé de 53 ans. Il était adoré des internautes car il prenait grand soin de sa fille malheureusement atteinte d’une maladie rare. L’homme faisait tout ce qu’il pouvait pour lui offrir une jolie vie, et récoltait des fonds pas tous les moyens. Cependant en 2016, des médias ont révélé que les dons servaient en réalité à son enrichissement personnel.

Les parents de la fillette qui est atteinte de trichothiodystrophie, un type de maladie génétique rare et incurable aux symptômes très divers, ont mené des campagnes d’appel aux dons entre 2010 et 2016. Ils avaient été très médiatisés, en se rendant notamment sur les plateaux de télévision pour demander de l’aide, afin de sauver leur enfant. Toutefois, après enquête, il a été prouvé que la petite fille n’a jamais reçu le moindre soin.

Une lourde condamnation

Alors que les parents ont récolté 422 000 euros, le père de famille a été arrêté après avoir échappé à un contrôle de police. Il avait sur lui de l’argent liquide et portait une montre de luxe. D’après les éléments de l’enquête, seuls 20 000 euros ont été utilisés pour aider leur fillette, le reste ayant servi à payer des hôtels et des vacances, à acheter des voitures ou encore à payer des bijoux.

La justice a décidé de bloquer les fonds. 314 000 euros ont été récupérés et seront rendus à certains donateurs. Quant au père de famille, il a été condamné à 5 ans de prison. La mère, Margarita Garau encourt 3 ans et demi de prison. L’affaire fait un véritable scandale en Espagne et on peut comprendre pourquoi…