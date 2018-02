De la prison pour ce couple dont la fille devait poser comme une star du porno

Sauvée par une amie. En voyant des messages équivoques passer sur les réseaux sociaux, une collégienne s’inquiète pour une de ses amies et lance l’alerte.Les parents d’une jeune fille de 13 ans et un “photographe” ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Rodez​ pour « corruption de mineur ».

Quatre sessions photos

Les faits se déroulent entre janvier 2012 et janvier 2014. Quatre séances photographiques sont alors organisées. Les deux filles du couple participent dont la plus jeune n’a alors que 13 ans. La seconde fille était réticente. La mère rasait le pubis de sa fille ou encore allait acheter de la lingerie indiquent nos confrères de la Dépêche du Midi. Au total, ce sont plus de 11.000 photos qui auraient été retrouvés. Des images prises sous la douche, en petite lingerie ou encore les jambes écartées. Selon les éléments de l’enquête, le père lui observait.

C’est une fois l’alerte donnée par l’amie de la collégienne que les parents auraient compris la gravité de leurs actions. Ils ont alors demandé la suppression totale des images. Selon les déclarations du photographe, “ils s’attendaient à ce que les photos se retrouvent sur des catalogues ou exposées dans des galeries” ainsi qu’à une compensation financière. “J’ai du mal avec cette affaire et pourtant je suis à l’extérieur. Imaginez ce qu’éprouve la victime, aujourd’hui majeure. Il y a un grand absent de ce procès : l’amour. Elle a été traitée comme un objet” a déclaré Cherif Chabbi, procureur de la République.

Le président du tribunal a finalement condamné le photographe à quatre ans de prison, dont deux avec sursis et 5.000 € de dommages et intérêts. La mère et le père ont été condamnés à respectivement quatre et trois ans de prison (dont deux et un an avec sursis) ainsi que 8.000 € de dommages et intérêts. La sœur a elle été relaxée.