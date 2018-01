Brésil : Peine de prison alourdie à 12 ans pour l’ancien président Lula

L’ancien président brésilien Lula a été condamné en appel à 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment, une sentence plus lourde qu’en première instance.

L’ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a été reconnu mercredi 24 janvier coupable de corruption et de blanchiment par la Cour d’appel de Porto Alegre. Ainsi, les trois juges ont confirmé sa condamnation à de la prison.

Une peine plus lourde

L’icône de la gauche brésilienne est accusée d’avoir reçu un triplex en bord de mer spécialement rénové par l’entreprise de bâtiment OAS. En échange il aurait accordé l’attribution de marchés publics de Petrobras au cours de sa présidence (2003-2010). Le juge Gebran Neto a fait état de preuves « au-delà de tout doute raisonnable que cet appartement triplex était réservé au président Lula, avant même qu’OAS ne débute les travaux ».

L’ex-président était un des principaux artisans, sinon le principal, d’un vaste réseau de corruption qui a fragilisé non seulement le fonctionnement de Petrobras, mais de tout le processus politique du Brésil.

A-t-il asséné.

De son côté, la défense de l’ex-président a argumenté qu’aucun titre de propriété n’avait été émis à son nom. Or, le magistrat a expliqué que cette absence de document visait justement à dissimuler le vrai destinataire de l’appartement.

Ainsi, en juillet dernier, Lula, 72 ans, avait été condamné en première instance à 9 ans et six mois de prison. Or, sa peine a été alourdie à 12 ans et un mois de prison. Toutefois, elle ne sera appliquée qu’après épuisement de tous les recours. En effet, de nombreux appels sont encore possibles. Ce qui peut donc rallonger la procédure de plusieurs mois. En effet, Lula peut encore contester la décision devant une juridiction supérieure. Cela lui permettrait de repousser l’échéance et de déposer sa candidature à la présidentielle prévue cette année avant la date butoir du 15 août.

De plus, les déboires de l’ex-président avec la justice sont loin de s’arrêter à cette affaire du triplex. Il est également visé par huit autres procédures, six déjà en cours et deux mises en accusation à venir.

Lula candidat à la présidentielle

Mais cette décision n’a pas dissuadé Lula dans sa course à la prochaine présidentielle.

Maintenant je veux être candidat à la présidence.

A lancé Lula, après le jugement qui a aggravé sa peine à plus de 12 ans de prison.

Or, ce dernier jugement a créé une situation d’incertitude inédite au Brésil où l’ultra favori des sondages pouvait être déclaré inéligible. En effet, cette condamnation va compliquer sa volonté de se représenter aux élections du mois d’octobre. Pourtant, l’ancien président a prévenu qu’il ne se laisserait pas démonter par le verdict des juges. Car, Lula jouit toujours d’un fort soutien parmi les plus défavorisés qui ont bénéficié de sa politique de redistribution pendant ses deux mandats.

La seule chose dont je suis sûr. C’est que je ne vais arrêter de me battre que le jour de ma mort.

A annoncé à maintes reprises Lula.