Bébé jeté du 7ème étage : La mère infanticide de Raphaël a été condamnée à huit ans de prison

Myriam D., une mère infanticide de 34 ans a été condamnée jeudi 6 septembre à la Cour d‘assises à Paris à huit ans de prison. Le parquet avait requis quinze ans de réclusion criminelle avec 5 ans de suivi socio-judiciaire. Elle était jugée pour le meurtre de son fils, Raphaël, âgé de 10 mois. Elle l’avait lâché du 7ème étage d’un immeuble du XVIIe arrondissement de Paris.

Pour mémoire, Raphaël est mort, à l’âge de 10 mois le 29 août 2015, après avoir chuté de la terrasse d’un immeuble du XVIIème arrondissement de Paris.

Je me sentais attirée par le vide. J’ai eu envie de sauter avec mon bébé. Je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai écarté le bras, je l’ai laissé partir.

A expliqué Myriam D. au premier jour de son procès ce mardi 4 septembre.

En outre, elle a évoqué sa « grosse angoisse » alors qu’elle devait amener l’enfant à son père, Guillaume F. Celui-ci l’avait averti, trois jours avant le drame, qu’il souhaitait mettre fin à leur vie commune. Car, Myriam D. et Guillaume F. avaient passé « un accord » pour avoir un enfant sans relation sexuelle. En effet, les parents de l’enfant s’étaient rencontrés sur un site mettant en relation des personnes qui souhaitent uniquement avoir un enfant. Ainsi, ils s’étaient accordés pour devenir parents par une « insémination artificielle artisanale ».

Je me suis injectée le sperme avec une pipette de Doliprane.

A détaillé l’accusée à la cour, ajoutant :

Au cours du procès, la jeune femme n’a jamais clairement reconnu avoir jeté l’enfant. Et ce, malgré les questions pressantes du représentant de l’accusation.

L’a vertement interpellé l’avocat général dans son réquisitoire. Ainsi, la cour a cherché à élucider les raisons qui ont poussé Myriam D. à commettre l’irréparable.

Finalement, c’est l’avocat général qui a avancé une hypothèse :

Il y a tout un tas de réponses. Myriam D. a une personnalité énigmatique et complexe. Elle a été adoptée à 4 mois et manifestement elle a été malheureuse, cet abandon a été marquant. Et lorsque le père de Raphaël lui a annoncé qu’il souhaitait mettre fin à leur cohabitation, c’était un abandon encore une fois.