Attentat au camion bélier à Stockholm : Rakhmat Akilov, l’auteur de l’attentat, condamné à la perpétuité

Rakhmat Akilov, qui avait lancé un camion de livraison dans une rue piétonne bondée de Stockholm en avril 2017, été condamné jeudi 7 juin à la réclusion à perpétuité pour terrorisme.

Le demandeur d’asile d’Ouzbékistan avait été arrêté quelques heures après les faits le 7 avril. Agé de 40 ans, il avait affirmé lors de son procès qu’il avait reçu l’accord de représentants du califat islamique autoproclamé en Irak et en Syrie pour effectuer une opération suicide dans la capitale suédoise.

J’ai fait ça car mon coeur et mon âme ont mal pour ceux qui souffrent des bombardements de la coalition de l’OTAN.

Avait-il expliqué à l’audience.

L’enquête préliminaire avait établi que Rakhmat Akilov avait agi seul. Cependant, il avait été en contact avec plusieurs individus se réclamant de l’Etat islamique, au terme de son processus de radicalisation qui aurait débuté lors d’un séjour en Turquie en 2014. Toutefois, le groupe Etat islamique n’a jamais revendiqué cet attentat. Or, cette attaque a coûté la vie à trois Suédoises, dont une fillette qui aurait eu 12 ans ce jeudi. Un Britannique et une Belge ont également péri dans l’attaque.

Ainsi, Rakhmat Akilov a été reconnu coupable de cinq homicides à caractère terroriste. Mais également, de 119 tentatives de meurtres sur les nombreux passants qui flânaient ce vendredi après-midi dans la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm. Le tribunal spécial de la capitale a donc suivi les réquisitions du parquet. Il a également prononcé son expulsion à sa sortie éventuelle de prison assortie d’une interdiction définitive du territoire. Comme le rappelle Le Monde, les condamnés à la peine la plus sévère du code pénal suédois effectuent en moyenne 16 ans de prison.

Rakhmat Akilov avait l’intention de tuer le plus possible de personnes. D’instiller de la peur dans la population suédoise. Et d’obliger la Suède de renoncer à sa participation à la coalition internationale contre l’EI.