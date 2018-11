Angoulême : Un dentiste condamné pour avoir torturé ses patients

Ce sont très exactement vingt-deux patients qui se sont constitués partie civile pour dénoncer ce dentiste aux pratiques particulièrement surprenantes. Ils ont en effet été entendu lors d’une audience qui s’est tenue le 30 août de cette année, et ont dénoncé une boucherie et un massacre. Il semble que ces patients aient vécu un véritable calvaire. Et pourtant, le chirurgien-dentiste est bel et bien un professionnel averti racontent nos confrères de rtl.fr.

Des actes barbares

Selon les patients, le professionnel consultait dans sa cuisine, se trompait de diagnostic et opérait ses patients sans anesthésie. Plusieurs personnes se sont évanouies de douleur dans le cabinet de ce médecin sans scrupule. Un témoin a raconté qu’il était venu pour une incisive douloureuse et qu’il était ressorti avec quinze dents saines en moins. Ces dernières lui ont été retirées sans anesthésie…

La praticienne a déménagé et vit actuellement sur la Côte-d’Azur. Elle a écopé de trois ans de prison avec sursis. En outre, elle n’a plus le droit d’exercer, ni dans sa profession, ni dans aucune activité commerciale. Une chose est certaine, cette dentiste ne touchera plus jamais aucune dent, et c’est plutôt rassurant.

Les victimes quant à elles devront attendre septembre 2019 pour connaître le montant de leur indemnité.