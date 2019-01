Alain Soral : la justice française l’a condamné à un an de prison ferme

Le tribunal de Bobigny a condamné Alain Bonnet de Soral dit « Alain Soral » à un an de prison ferme pour avoir tenu des propos antisémites sur son site internet “Egalité et Réconciliation”.

Le 7 avril 2018, Alain Soral publiait un article injurieux envers une procureure de la République. L’essayiste écrivait entre autres :

Entre le peuple juif et le reste de l’humanité, le combat ne peut être que génocidaire et total” ou encore “les juifs sont manipulateurs, dominateurs et haineux.

Puis contre la magistrate, il écrivait :

Je n’ai jamais entendu autant de mensonges et de malhonnêteté sortir de la bouche d’une femme, et pourtant des salopes, j’en ai connues.

Le Tribunal de grande Instance a suivi les réquisitions formulées par le Parquet. L’avocat général avait demandé un an de prison ferme et 15.000 € d’amende à l’encontre de Alain Soral.

Sacha Gozlan, le président de l’Union des étudiants Juifs de France (UEJF) a déclaré :

Si la condamnation d’Alain Soral à un an de prison ferme est une victoire contre la haine antisémite, le combat doit se poursuivre. De nombreux prêcheurs de haine tels que Ahmed Moualek, contre lequel l’UEJF vient de déposer plainte à la suite de la diffusion d’une vidéo antisémite, continuent de sévir sur Internet en provoquant des passages à l’acte de plus en plus nombreux et violents .