Air Cocaine: Le Français Christophe Naudin transféré en France

“Naudin sera transféré ce jeudi dans son pays, pour purger la peine de cinq ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné”, a indiqué cette source dans un communiqué de presse.

Ce transfèrement “était une demande de la défense et de M. Naudin”, a précisé l’avocat de l’expert français, Miguel Valerio, précisant que son client devrait encore purger deux ans et neuf mois dans une prison française.

Ni l’avocat ni le parquet n’ont pu préciser l’heure et le lieu exact de l’arrivée prévue de M. Naudin sur le sol français.

Cette étape a été rendue possible par un accord conclu entre les deux pays en 2009, et qui s’applique au cas de l’expert français car celui-ci a admis sa “responsabilité pénale et sa participation à l’évasion” des pilotes Bruno Odos et Pascal Jean Fauret, a précisé le parquet.

Détenu à Saint-Domingue depuis 2016

Des faits pour lesquels il a écopé le 26 octobre de cinq ans de prison et 33.000 dollars d’amende.

Il était détenu près de Saint-Domingue depuis mars 2016 après son extradition vers la République dominicaine par l’Egypte.

Christophe Naudin a été condamné pour participation à la conception du plan ayant permis en octobre 2015 l’évasion de République dominicaine de Bruno Odos et Pascal Fauret, qui avaient tous deux été condamnés à 20 ans de prison par la justice dominicaine dans le cadre de cette même affaire “Air Cocaïne”.

Les deux hommes avaient été interpellés à Punta Cana dans la nuit du 19 au 20 mars 2013. Le Falcon 50 qu’ils pilotaient s’apprêtait à décoller pour Saint-Tropez (sud de la France) avec 680 kilos de cocaïne à son bord.

Les deux pilotes s’étaient évadés et étaient rentrés en France avant leur procès en appel, avec l’aide de Christophe Naudin, du député européen (ex-FN) Aymeric Chauprade et de Pierre Malinowski, assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen et de M. Chauprade.

Contrairement aux pilotes du Falcon 50, deux autres Français, Nicolas Pisapia et Alain Castany, qui étaient passagers de l’avion où la cocaïne a été découverte, sont toujours en République dominicaine où ils ont été condamnés en appel en 2016 à 20 ans de prison.