Accusé à tort du viol d’une fillette, cet enseignant veut désormais savoir la vérité

Eric Peclet est un homme en combat. Accusé puis condamné à tort pour le viol d’une fillette de 4 ans en Côte d’Or, il demande désormais à ce que justice soit faite pour cet enfant.

Cette histoire commence en novembre 2016. Eric Peclet, enseignant en Côte d’Or est mis en examen pour un viol sur une fillette de 4 ans. Il a du finalement attendre la fin 2017 pour être innocenté. Entre temps, il a passé 4 mois en prison. Surtout, du sperme a été retrouvé dans la culotte de l’enfant. Celui, d’un membre de la famille qui est toujours en contact avec l’enfant. Mais, celui-ci n’a toujours pas été inquiété explique-t-il à nos confrères de BFMTV.

Ce que j’ai traversé, être accusé du plus abominable des crimes, n’aura de sens que si à la fin on connaît la vérité et si ça permet de sauver une enfant, parce qu’on sait qu’aujourd’hui elle est en danger. Le dossier est sur le bureau du juge, et le juge, lui, ne fait rien.