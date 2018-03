9 mois de prison ferme pour une femme qui harcelait ex-mari depuis 8 ans

Certain ont parfois du mal à tourner la page. Cette femme faisait de la vie de son ex-mari un enfer depuis 2010.

Tourner la page après une rupture représente parfois un véritable défi. Mais, cette femme a sans doute redéfini le concept. Elle harcelait son ex-mari depuis 2010. La justice vient de la condamner à 9 mois de prison.

Déjà condamnée en 2013 et 2016

C’est un enfer que vivait son ex-mari et sa nouvelle compagne depuis 2010 et la rupture. Son ex-femme a déjà été condamnée à deux reprises par la justice en 2013 et 2016 comme le rappellent nos confrères de l’Est Républicain.

La Justice a horreur qu’on se fiche de sa fiole. On vous a donné un contrat, vous ne l’avez pas respecté….

rappelle le président.

En effet, depuis huit ans, la femme répète les mêmes schémas. Elle jette des pierres à leurs fenêtres, se poste devant le domicile, les suit en voiture, donne des coups à leurs véhicules ou encore laisse des rubans noirs sur les poignées de portes. Elle a même déjà mimé un geste d’égorgement avec son doigt.

Mais, trop c’est trop pour le tribunal correctionnel de Nancy. A plus forte raison quand la prévenue a tiré la langue au président pendant le rappel des faits ! Suffisant pour que celui-ci décide de la condamner à 9 mois de prison dont 3 avec sursis et la révocation d’un sursis de 3 mois, soit 9 mois ferme au total. Elle est par ailleurs interdite de s’approcher du domicile des victimes et devra suivre un traitement psychiatrique.