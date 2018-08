Japon : Toujours aucune trace de la Française Tiphaine Véron disparue à Nikko

La famille de Tiphaine Véron, qui a disparu fin juillet dans le nord-est du Japon, pense « de plus en plus » à la piste criminelle.

Les recherches se poursuivent au Japon. Pourtant, aucun indice n’a été découvert au sujet de Tiphaine Véron. La Française de 36 ans a disparu fin juillet dans le nord-est du Japon où elle se trouvait seule en vacances, selon sa famille.

Sa famille évoque la piste criminelle

Il n’y a rien, c’est comme si elle s’était volatilisée.

A confié la soeur cadette de Tiphaine Véron, Sibylle. Celle-ci est actuellement à Nikko avec ses frères Damien et Stanislas pour tenter de retrouver sa soeur, qui séjournait dans cette localité célèbre pour ses temples et sanctuaires.

Des policiers ont de nouveau cherché ce matin, près d’une rivière où l’eau est redescendue.

Tiphaine Véron a été aperçue la dernière fois le 29 juillet, alors qu’elle quittait son hôtel, près de Nikko. Elle semblait sortie pour se balader à pied dans cette ville. Cette localité est située au nord de Tokyo et est célèbre pour ses temples et sanctuaires. Depuis, plusieurs témoignages sont parvenus à la police, mais sans offrir de pistes fiables. Les lieux où elle aurait pu se rendre ont été quadrilles. Ainsi, chiens, hélicoptère, drone, de nombreux moyens ont été utilisés pour passer en revue les lieux où elle aurait pu se rendre. La police a expliqué mardi 21 août qu’une vingtaine de personnes avaient repris des recherches dans la rivière située à proximité de l’hôtel où Tiphaine Véron séjournait au moment de sa disparition. En vain.

Police in #Japan resume search for French woman Tiphaine Veron, who went #missing in the popular tourist city of #Nikko in late Julyhttps://t.co/XQSmptHDBX — Kyodo News – English (@kyodo_english) August 21, 2018

Même des alpinistes professionnels sont venus participer aux recherches dans les chemins de montagne.

A précisé Sibylle Véron.

Par ailleurs, la sœur de Tiphaine Véron a confié ne pas pouvoir écarter totalement la thèse de l’accident mais « penser de plus en plus à la piste criminelle ». « Sachant que Tiphaine est naïve et se sentait en confiance au Japon». En effet, le pays est réputé pour la sécurité.

Des faux-espoirs

En outre, sa famille se dit certaine qu’elle n’a pas pu disparaître volontairement. Effectivement, ses proches estiment que la vacancière avait préparé depuis six mois ce voyage de trois semaines dans l’archipel. Et elle se réjouissait de le partager via internet avec ses proches.

Tiphaine Véron, qui habite à Poitiers, est épileptique. Or, si elle avait sur elle des médicaments, la touriste française a pu être victime d’une crise, selon ses proches. Elle avait atterri au Japon le 27 juillet et était arrivée à Nikko le 28, la veille de sa disparition.

Depuis lundi 20 août, les médias japonais diffusaient l’information en continue : le portable de Tiphaine Véron aurait été découvert dans un torrent de la petite ville de Nikko. Depuis, les médias locaux se sont rétractés. En effet, d’après Sibylle Véron, le téléphone portable était en fait un coussin chauffant, « et il n’avait rien à voir avec Tiphaine ». De même, l’ambassade de France à Tokyo a également confirmé que les médias japonais faisaient marche arrière.