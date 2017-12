Incidents dans des gares : la ministre des Transports demande des comptes à la SNCF

La ministre des Transports Elisabeth Borne a écrit mercredi aux dirigeants de la SNCF pour leur demander des comptes après la “succession d’incidents importants et médiatisés” survenus ces derniers jours dans les gares parisiennes de Montparnasse, Bercy et Saint-Lazare.

La SNCF a dû faire face coup sur coup à une panne géante due à un “bug informatique” le 3 décembre à Montparnasse, puis à une grande pagaille “en raison d’une affluence de voyageurs bien supérieure à la capacité des trains” samedi à Bercy, et enfin à une panne électrique mardi à Saint-Lazare.

Tous ces incidents n’ont pas le même niveau de gravité. Pourtant, pour beaucoup, et notamment pour les voyageurs touchés par ces incidents, la répétition de ces situations apparaît incompréhensible et suscite une légitime exaspération

a souligné Mme Borne dans un courrier dont l’AFP a obtenu copie.

La ministre a convoqué le 8 janvier à midi le patron du groupe public et président de SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, et le président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet –qu’elle avait déjà reçu début décembre après la panne de Montparnasse–, pour qu’ils puissent “tirer ensemble le bilan de ces incidents” et qu’ils présentent leurs “analyses et les actions engagées”.

Vous vous attacherez à montrer dans quelle mesure le plan de rénovation du réseau (en cours), auquel le gouvernement apporte son soutien, ainsi que le programme “robustesse & information” que vous avez initié permettent d’apporter les réponses suffisantes pour restaurer la confiance dans le système ferroviaire

a-t-elle écrit.

En attendant, Elisabeth Borne a appelé la SNCF “à la plus grande vigilance dans la préparation et le suivi (…) des grands retours”.