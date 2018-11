Immeubles effondrés à Marseille: des perquisitions dans les services municipaux

Des perquisitions sont menées mardi dans des services de la mairie et au siège du bailleur social Marseille Habitat dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement de deux immeubles à Marseille le 5 novembre, a déclaré le procureur à l’AFP, confirmant une information de Marsactu.

Huit personnes sont mortes dans l’écroulement de ces deux immeubles vétustes du quartier de Noailles, l’un appartenant à la mairie via Marseille Habitat, et l’autre à une copropriété privée. Une enquête a été confiée à la police judiciaire pour déterminer les causes exactes du drame et établir d’éventuelles responsabilités.