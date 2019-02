Ilan Halimi : deux arbres plantés à sa mémoire, retrouvé sciés

Deux arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, jeune juif torturé à mort en 2006, ont été délibérément sciés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne.

Ce sont deux agents municipaux qui ont découvert les arbres sciés. Ils étaient venus pour préparer la cérémonie annuelle donnée en mémoire de Ilan Halimi et ont découvert les deux arbres sciés. L’un entièrement coupé, l’autre scié aux trois quarts a précisé sur Europe 1, le maire de la ville, Frédéric Petitta.

A dénoncé le maire de la commune Frédéric Petitta, dans un communiqué. Une plainte a été déposée a annoncé l’élu.

ANTISEMITISME. Les arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève à l'endroit où il avait été retrouvé agonisant ont été saccagés et sciés ce week-end, à trois jours de la commémoration pour le 13e anniversaire de sa mort… PHOTOS avant/après: pic.twitter.com/rMQAm7nBVw

Le premier arbre a été planté l’année de sa mort en 2006 et le deuxième pour le dixième anniversaire de sa mort. Le nom « Ilan » signifiant « arbre » en hébreu.

La mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois à porté plainte et exprime son dégoût :

Ma première réaction, c’est du dégoût. Et un sentiment de colère. Nous avions planté ces arbres en la mémoire d’Ilan, et ces actes antisémites viennent l’attaquer une nouvelle fois. Nous pensions que sa mémoire allait enfin pouvoir reposer en paix.

Cristophe Castaner, ministre de l’intérieur s’est rendu ce lundi 11 février sur place pour y rencontrer les élus et apporter tout son soutien. Le ministre de l’intérieur qualifie cet acte « d’attaque contre l’espérance » et a affirmait que le gouvernement ne « laisserait rien passer ».

C’est ce qui s’est passé pour Ilan Halimi. Dans deux jours nous nous préparions, ici, à nous souvenir. Dans deux jours nous voulions pousser à nouveau ce cri d’espérance pour que cela ne se reproduise pas. Et pourtant la réalité est toute autre. L’antisémitisme a progressé de 74% dans ses cris d’honneur l’année écoulée. L’antisémitisme continue à frapper les esprits. L’antisémitisme fait mal.

a expliqué le ministre de l’Intérieur.

En attaquant un culte, on attaque la République. Je le dis avec la plus grande fermeté, nous ne laisserons rien passer.

« Ici on plantera des arbres encore plus grands, encore plus beaux ».

À Sainte-Geneviève-des-Bois, en mémoire d’Ilan Halimi. pic.twitter.com/Jy1J2mwpg1

— Christophe Castaner (@CCastaner) February 11, 2019