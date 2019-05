Hommage National : la mère d’un des deux militaires a-t-elle repoussé la main de Macron ?

Emmanuel Macron, a rendu mardi 14 mai, depuis les Invalides, un hommage national aux deux militaires, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués en libérant des otages au Burkina Faso.

L’hommage national a été retransmis à la télévision et nous avons pu voir le président de la République réconforté les familles des deux soldats. Sur les images retransmisses, on peut voir la maman d’un des deux militaires repousser la main d’Emmanuel Macron. Mais qu’en est-il vraiment ?

Un geste de réconfort de la part du Président

La twittosphère pense que le geste de cette maman n’est pas si anodin que cela. C’est un signe de rejet et les commentaires haineux à l’égard du Président ont pollué les réseaux sociaux. En effet, on peut voir le président s’approcher de la maman et lui poser la main sur l’épaule, signe de réconfort dans cet immense chagrin vécue par la famille. Mais celle-ci, repousse la main de Mr Macron, aussitôt ce geste est considéré comme un rejet de la part de certaines personnes qui n’hésitent pas à en faire part sur twitter.

La mère d’Alain #Bertoncello l'un des deux militaires envoyés à la mort par #Macron retire la main que le petit dictateur avait posé sur son épaule

Cela s'apelle la dignité ….

Bravo Madame#HommageNational #Invalides

pic.twitter.com/Y2ZcmoxMiA — Fil Rouge France (@FilFrance) May 14, 2019

Honte à Macron cet assassin, qui instrumentalise la cérémonie d'#HommageNational pour redorer son image. Quelle indécence de jouer la carte de la fausse compassion envers les familles. Bravo à la mère d’Alain Bertoncello qui a retiré la main que Macron avait posé sur son épaule. pic.twitter.com/kkUJ9aVGp3 — François Ravaillac (@RavaillacF) May 14, 2019

La raison de ce geste n’est pas un rejet, loin de là. La mère du soldat à l’épaule fracturée tout simplement. Contactée par France Info, son époux a donné la vraie version de ce geste mal interprétée :

Si ma femme a effectivement repoussé la main du président lors de la cérémonie d’hommage à Alain et Cédric, c’est qu’elle a l’épaule droite fracturée et qu’elle a eu mal.

D’ailleurs, on peut voir qu’elle retire sa main, mais la lui serre chaudement la seconde d’après.

Rappelons que ces deux soldats, Alain Bartoncello et Cédric de Pierrepont étaient partis en mission pour libérer des otages détenus dans le Sahel. Deux français disparus le 1er mai lors de vacances au Bénin, ainsi qu’une américaine et une sud-coréenne.