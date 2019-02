Les chiffres viennent de tomber et ils ne sont pas forcément tous bons. Le site de la Sécurité routière a publié, ce mercredi, les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Si en janvier 2018, les accidents de la route ont fait 238 morts, un an plus tard, ce sont ainsi 229 personnes qui ont perdu la vie. C’est donc neuf décédés de plus à déplorer, ce qui correspond à une hausse de la mortalité de 3,9%.

Cependant, les accidents corporels ainsi que le nombre de blessés sont quant à eux en baisse.

Le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 026 contre 4 207 en janvier 2018, soit 181 accidents corporels de moins (-4,3%). 5 036 personnes ont été blessées contre 5 159 en janvier 2018, soit 123 de moins (-2,4%).

La vitesse maximale à 80km/h a-t-elle un effet bénéfique ?

Dans son communiqué, la Sécurité routière a révélé que les séniors de 65 ans et plus ont connu une augmentation de la mortalité contrairement aux jeunes adultes pour lesquels elle serait en baisse. Il est toutefois précisé que cette augmentation a été relevée en agglomération ainsi que sur les autoroutes.

Pour le réseau hors agglomération hors autoroutes, la mortalité est légèrement inférieure à celle de janvier 2018 et très inférieure à la moyenne des mois de janvier de 2013 à 2017.

L’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80km/h serait donc, selon eux, tout de même bénéfique. Elle compenserait par ailleurs le travail des très nombreux radars vandalisés.

En ce qui concerne les Outre-mer, 20 personnes ont perdu la vie sur la route en janvier 2019 (deux de plus que l’année dernière à la même période). Le nombre d’accidents et de blessés y est également en hausse.