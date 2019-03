Gilets Jaune : Le domicile et la voiture d’Eric Drouet vandalisés !

Véritable leader du mouvement des Gilets Jaunes, Eric Drouet avait appelé à manifester samedi 16 mars à Paris. Le chauffeur-routier de Seine-et-Marne cherche toujours à faire réagir le Président de la République qui avait lancé le Grand débat national qui s’est terminé le 15 mars dernier.

Il s’agissait alors du 18e samedi de manifestation pour le mouvement né en novembre dernier et qui ne cesse de faire parler de lui. Cette dernière manifestation a réuni 32 300 personnes selon le gouvernement et a été marquée par de nombreux actes de violences.

Mais Eric Drouet n’a pas été épargné non plus par le vandalisme.

Sa femme porte plainte

D’après nos confrères d’Europe 1, Eric Drouet a vu son domicile et sa voiture vandalisés dans la nuit du lundi au mardi. Il a pu constater que son domicile avait été enduit de peinture jaune. Sa voiture, en plus de voir ses pneus crevés, a subi le même sort. Les faits se seraient déroulés entre minuit trente et 3 heures du matin.

La femme d’Eric Drouet a décidé de porter plainte. Ce dernier s’est ensuite exprimé au Parisien.

Cet acte, c’est très lâche. C’est la première fois que ça arrive. D’habitude, ce sont des lettres anonymes. J’en reçois régulièrement.

Celui qui a présenté la dernière manifestation des Gilets Jaunes comme un « ultimatum » posé à Emmanuel Macron, se voit donc à son tour être la cible de violences.