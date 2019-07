France : Plusieurs interpellations, une mère de famille tuée après la victoire de l’Algérie à la CAN

La France se réveille sous le choc de la nuit passée. L’Algérie a été qualifié en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Malheureusement de nombreux débordements sont à déplorer ainsi qu’une mère de famille tuée et son bébé de 1 an est entre la vie et la mort.

Cela devait être un moment de joie et de rassemblement après la victoire de l’Algérie qualifié en demi-finale. Finalement, cela été un déchaînement de violences, de pillages. Un homme a même « fêter » la victoire avec une tronçonneuse à la main.

Des pillages, du vandalisme, des incendies, des rodéos sauvages…. une TRONÇONNEUSE sur les #ChampsElysees !! Bordel, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes ? Vous êtes la honte du football et de l'Algérie !! #CAN pic.twitter.com/w14yDhQHbK — Le Shin (@SwarneyStinson) July 12, 2019

Mais pourquoi autant de violence dans un moment de victoire ?

Mais pourquoi autant de violences la nuit dernière ? Après la victoire de l’Algérie qualifié en demi-finale pour la Coupe D’Afrique des Nations, des débordements ont eu lieu dans plusieurs villes de France.

Une mère de famille a été percutée par un supporter à Montpellier, elle n’a pas survécu à ses blessures et est décédé sur le coup. Cet accident a également touché son bébé de 1 an, polytraumatisé et est entre la vie et la mort. Sa fille de 17 ans qui accompagnait sa mère a assisté à cet accident et a été également blessé.

Le chauffard est actuellement en garde à vue et est entendu pour «homicide involontaire et blessures involontaires», ainsi que «manquement délibéré à des obligations de prudence». D’après la police, le jeune homme de 21 ans roulait à «vive allure».

À l’heure actuelle nous essayons de déterminer les circonstances du drame.

a indiqué une porte-parole de la sûreté départementale (DDSP) de l’Hérault.

Le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a déploré ses incidents et a jugé «inacceptable», sur twitter, les «dégradations et incidents commis en marge des célébrations de la #CAN2019».

Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements.

43 personnes ont été interpellées. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 12, 2019

Au total, 74 personnes ont été interpellées en France et 73 placées en garde à vue, a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur.