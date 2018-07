France : le patron du groupe chinois HNA meurt en se faisant prendre en photo

Le patron du conglomérat chinois HNA, actif dans le tourisme, la logistique et le transport aérien, a fait une chute mortelle en voulant se faire prendre en photo dans le sud-est de la France, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Wang Jian, 57 ans, fondateur de HNA, est mort mardi, a indiqué le groupe dans un communiqué Son décès est intervenu alors qu’il visitait le village de Bonnieux (Vaucluse), dans le Luberon, ont précisé les gendarmes français.

“Il avait grimpé sur un parapet en hauteur pour se faire prendre en photo et il est tombé”, ont-ils dit, ajoutant que les pompiers n’ont pas pu le ranimer.

Le groupe HNA, fondé en 2000, fait partie des conglomérats qui sont depuis l’an dernier dans le viseur des régulateurs chinois, préoccupés par l’ampleur des prêts qu’ils ont contractés pour financer leurs acquisitions, particulièrement à l’étranger.

Maison mère de la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines, le groupe s’est développé rapidement à coup d’acquisitions tous azimuts.

HNA a dépensé au moins 50 milliards de dollars ces deux dernières années dans des investissements et prises de participations, non sans de vives controverses sur l’opacité de ses complexes structures d’actionnariat.

HNA est ainsi entré au capital de plusieurs compagnies aériennes étrangères: Aigle Azur (France), Virgin Australia (Australie), TAP (Portugal) ou encore Azul (Brésil).

Dans la logistique, il a mis la main sur le suisse Gategroup, prestataire de services à bord pour le transport aérien. Il avait également dévoilé en 2016 le rachat de la branche de location d’avions du groupe américain CIT pour 10 milliards de dollars.

HNA a par ailleurs racheté l’américain Ingram Micro, l’un des plus gros distributeurs mondiaux de produits électroniques et informatiques; il possède une participation dans l’allemand Deutsche Bank, et a acquis un quart du capital des hôtels Hilton pour 6,5 milliards de dollars.

Fin 2017, HNA a annoncé que son endettement total s’élevait à environ 638 milliards de yuans (81,5 milliards d’euros), en hausse de 36% par rapport à fin 2016. En prenant en compte l’ensemble des entités qu’il contrôle, on pourrait arriver à une dette d’environ 1.000 milliards de yuans, selon l’agence financière Bloomberg.

A la demande du gouvernement chinois, HNA s’efforce de réaliser des cessions et de se désengager de coûteux actifs immobiliers pour renflouer sa trésorerie.