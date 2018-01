Fire and Fury : le livre polémique sur Donald Trump bientôt adapté à la télévision

Les droits du livre polémique « Fire and Fury : Inside The Trump White House » (Le Feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche) du journaliste Michael Wolff viennent d’être vendus à la société Endeavor Content. L’ouvrage dévoile les dessous de la campagne présidentielle et contient des révélations fracassantes sur la première année de la présidence de Donald Trump.