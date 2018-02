La vidéo du viol d’un bébé par un adolescent circule sur les réseaux sociaux

La police de la ville de Liège en Belgique a mis en garde contre la diffusion de la vidéo sordide d’un viol de nourrisson par un adolescent.

Une vidéo atroce

C’est un véritable choc. En effet, une vidéo particulièrement graphique est diffusée en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle a été partagée par des habitants de la région belge autour de Liège. Cette scène de viol d’un bébé par un adolescent a attiré l’attention de la police, qui a publié un avertissement sur sa page Facebook : “La vidéo est transmise par Messenger ou par WhatsApp et est accompagnée d’un texte demandant de diffuser la vidéo le plus largement possible afin d’identifier le bébé et l’adolescent.”

Cependant la police a demandé aux internautes de ne pas la partager : “en cas de réception d’une telle vidéo, il ne faut surtout pas la diffuser à ses contacts.” En effet, le visionnage de celle-ci pourrait avoir “des répercussions psychologiques importantes“, surtout pour les plus jeunes.

En outre, la diffusion d’un tel contenu est très fortement sanctionnée par la loi, puisqu’il s’agit de “diffusion de fichiers pédopornographiques“. Malheureusement, ce n’est pas la seule vidéo de ce type à être partagée sur les réseaux en ce moment. Un second document mettant en scène plusieurs enfants est également dans le collimateur des forces de l’ordre.

Les autorités ont toutefois tenu à rassurer la population en affirmant qu’ils avaient retrouvé l’auteur de la première vidéo : “La première vidéo est connue de la banque de données d’Interpol. Le bébé et l’adolescent sont déjà identifiés. La seconde va être soumise à l’analyse.“