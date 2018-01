La vidéo d’un couple en train de faire l’amour dans le RER D parisien transmise à la justice

De mieux en mieux… Nous avions eu droit au couple en train de se donner du plaisir dans une boîte de nuit lilloise, voici le couple en plein ébat sexuel dans un wagon du RER D de Paris !

Depuis ce jeudi 25 janvier, les internautes inscrits sur les réseaux sociaux ne cessent de se partager les images choc de ce couple ayant une relation sexuelle dans un wagon du RER. À l’origine, une jeune femme témoin de la scène (@_floridakilos_) avait diffusé la vidéo (supprimée depuis) en légendant : « Le RER ça a changé ». Depuis, elle ne cesse d’être reprise et diffusée sur la Toile et cumule les vues !

(Voici le lien de la vidéo : attention, les images ne sont pas destinées à un jeune public.)

Les images transmises aux autorités judiciaires par la SNCF

Nombreux sont ceux à se dire choqués par le comportement de ce couple.

J’en ai vu des trucs dans ces trains mais là, ça dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer.

A par exemple commenté un internaute.

D’autres sont allés plus loin. Ils ont pris la peine de signaler le contenu auprès des comptes Twitter gérés par la SNCF, en charge notamment du RER D. La direction de l’entreprise, contactée par le magazine Closer, a annoncé que des poursuites pourraient être envisagées.

Nous avons vu la vidéo sur Twitter grâce à notre social room et nous avons aussitôt décidé de l’envoyer aux autorités judiciaires.

Affirme-t-on du côté de la SNCF.

La demande a également été faite de supprimer les images des réseaux sociaux.

Les deux protagonistes de l’affaire risquent gros. En effet, s’ils sont identifiés et retrouvés, ils encourent un an de prison et 15.000 euros d’amende pour “exhibition sexuelle” rapporte LCI.