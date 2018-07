Victoire des Bleus : Un supporter saute d’un arbre et s’écrase au sol

Lors de la victoire de l’équipe de France dimanche soir, un jeune supporter a escaladé un arbre pour se jeter et se laisser porter parmi la foule. Une erreur immortalisée par ses spectateurs.

Suite à la victoire des Bleus dimanche 15 juillet face à la Croatie en finale de la Coupe du monde de football 2018, la population est descendue dans les rues de France pour fêter l’événement. Selon la presse, plus d’un million de personnes, touristes, supporters et fêtards ont profité de l’occasion pour prendre Paris d’assaut et transformer la capitale, notamment les Champs-Élysées, en bain de foule géant.

Un manque de préparation évident

Si certains l’ignorent encore, de multiples débordements ont accompagné la liesse qui a suivi le dernier coup de sifflet et qui s’est prolongée toute la nuit. Parmi ceux-ci, l’essai manqué d’un jeune homme fou de joie de voir gagner l’équipe de France n’est pas passé inaperçu. Juché sur un arbre sur lequel il avait grimpé, l’anonyme a tenté un stage diving, consistant à se jeter dans une foule et se laisser porter par le public, une pratique dont raffolent les bêtes de scène.

Toutefois, c’était sans compter sur le fait que les spectateurs d’un concert ne sont pas les badauds alcoolisés d’une célébration de finale de la Coupe du monde. Mais surtout que l’intrépide n’a rien d’une rock-star, ou d’un footballeur victorieux de l’équipe nationale. Ainsi, l’infortuné s’est tout de même lancé avec les encouragements de la cohue, qui s’est écartée au dernier moment, le laissant percuter le bitume.

Une prouesse filmée

Plus de peur que de mal ? Pas sûr, compte-tenu de l’impact et du fait qu’aucune nouvelle du jeune homme n’ait été donnée. Dans tous les cas, s’il ne souhaite pas ébruiter son identité, il pourra toujours se remémorer ce fameux saut dans l’inconnu via les vidéos tournées ce jour-là. Largement relayée, sa collision avec le sol a été raillée par les internautes.

Une autre sorte de bleus, douloureux ceux-là. Espérons qu’il s’en soit remis !

